Випуск новин за 20:00: Хто стоїть за нападами на ромів. Зірка світової трансплантології у Києві

У випуску новин за 25 червня станом на 20:00 – на вбивство рома у Львові відреагували у Службі безпеки. Силовики кажуть, що за цією ситуацією стоїть Росія. Мовляв, саме їм це вигідно. Доктор Балакришнан приїхав з Індії до України, аби поділитись досвідом з нашими лікарями та оглянути своїх пацієнтів.

Також у випуску: У Києві викрали сина лівійського фінансового аташе. Нові подробиці кривавого розстрілу родини в Харкові. У Зайцевому проросійські бойовики застосували танки.