Випуск новин за 20:00: Хто стоїть за нападами на ромів. Зірка світової трансплантології у Києві

Випуск новин за 20:00: Хто стоїть за нападами на ромів. Зірка світової трансплантології у КиєвіВипуск новин 36 Читать новость на русском
У випуску новин за 25 червня станом на 20:00 – на вбивство рома у Львові відреагували у Службі безпеки. Силовики кажуть, що за цією ситуацією стоїть Росія. Мовляв, саме їм це вигідно. Доктор Балакришнан приїхав з Індії до України, аби поділитись досвідом з нашими лікарями та оглянути своїх пацієнтів.
Також у випуску:
У Києві викрали сина лівійського фінансового аташе.
Нові подробиці кривавого розстрілу родини в Харкові.
У Зайцевому проросійські бойовики застосували танки.
Джерело: 24 канал
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