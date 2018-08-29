Випуск новин за 20:00: Київ без гарячої води. Заповіт Маккейна

У випуску новин за 29 серпня станом на 20:00 – прем'єр Володимир Гройсман пообіцяв допомогти Києву з постачанням газу. Мовляв, ситуація з поставками блакитного палива в столиці критична. Тож незабаром у домівки киян може повернутись гаряча вода. Сенатор Джон Маккейн заповів, щоб труну з його тілом ніс російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза-молодший.

Також у випуску: В Україні відзначають четверті роковини Іловайської трагедії. 366 загиблих, 429 поранених, 128 полонених та 158 зниклих безвісти. Це лише офіційні цифри втрат в Іловайському котлі. У Києві оновили меморіал загиблим бійцям та встановили електронну книгу пам'яті полеглих на Донбасі. На Львівщині нетверезий працівник поліції спричинив ДТП, через яке загинуло двоє молодиків 18-ти та 19-ти років.