Випуск новин за 20:00: Коментар Порошенка про "Укроборонпром". НАБУ закрило справу Труханова

У випуску новин за 6 лютого станом на 20:00 – президент вперше прокоментував скандал із "Укроборонпромом". Петро Порошенко стверджує, що від відповідальності винуватців не врятує ні посада, ні давні знайомства. НАБУ закрило кримінальне провадження проти Труханова за незаконне збагачення.

Також у випуску: Керівнику фірми "Оптимумспецдеталь" Андрію Рогозі повідомили про підозру. Недоліки законопроектів Тимошенка й Порошенка про незаконне збагачення. Реформи для боротьби з корупцією в "Укроборонпромі".