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      Випуск новин за 20:00: Коментар Порошенка про "Укроборонпром". НАБУ закрило справу Труханова

      Випуск новин 43 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 лютого станом на 20:00 – президент вперше прокоментував скандал із "Укроборонпромом". Петро Порошенко стверджує, що від відповідальності винуватців не врятує ні посада, ні давні знайомства. НАБУ закрило кримінальне провадження проти Труханова за незаконне збагачення.

      Також у випуску:

      Керівнику фірми "Оптимумспецдеталь" Андрію Рогозі повідомили про підозру.

      Недоліки законопроектів Тимошенка й Порошенка про незаконне збагачення.

      Реформи для боротьби з корупцією в "Укроборонпромі".

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      Теги: Геннадій Труханов Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі Петро Порошенко Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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