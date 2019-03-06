Випуск новин за 20:00: Коментар Порошенка про "Укроборонпром". НАБУ закрило справу Труханова
У випуску новин за 6 лютого станом на 20:00 – президент вперше прокоментував скандал із "Укроборонпромом". Петро Порошенко стверджує, що від відповідальності винуватців не врятує ні посада, ні давні знайомства. НАБУ закрило кримінальне провадження проти Труханова за незаконне збагачення.
Також у випуску:
Керівнику фірми "Оптимумспецдеталь" Андрію Рогозі повідомили про підозру.
Недоліки законопроектів Тимошенка й Порошенка про незаконне збагачення.
Реформи для боротьби з корупцією в "Укроборонпромі".
Джерело: 24 канал
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