Випуск новин за 20:00: Масштабна пожежа в Києві. Перевірка безпеки в українських ТЦ
У випуску новин за 28 березня станом на 20:00 – у Києві поблизу станції метро "Лівобережна" спалахнув кіоск, гасили займання 8 пожежних автомобілів. Аби не повторити "Кемерово" в Україні, прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив рятувальникам перевірити пожежну безпеку людних місць.
Також у випуску:
Російські найманці продовжують порушувати перемир'я, за добу на фронті зафіксували 24 обстріли.
У Росії прощаються з загиблими під час пожежі у "Зимовій вишні".
Всі російські дипломати, визнані персонами нон-ґрата, залишили Україну.
Джерело: 24 Канал
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