Випуск новин за 20:00: Місцеві вибори. Досягнення В'ятровича
У випуску новин за 18 вересня станом на 20:00 – декомунізацією українських вулиць українці завдячують саме Володимиру В'ятровичу. Ще одне досягнення інституту національної пам'яті – відкриття всіх без винятку таємні документи радянських спецслужб. Формула Штайнмаєра знову з'явилася на фоні місцевих виборів.
Також у випуску:
Чим живуть зараз скандальні батько і син Гладковські, яких впіймали на корупційних схемах в оборонці.
Джерело: 24 канал
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