Випуск новин за 20:00: Напади на активістів. Колапс на дорогах через сніг

У випуску новин за 14 листопада станом на 20:00 – в Україні небезпечно бути громадським діячем, їх б'ють, стріляють, обливають кислотою, а винуватців ніхто не знаходить. У Києві трапилося понад 300 аварій та ДТП через великий снігопад, але мешканці міста радіють погоднім змінам.

Також у випуску: У березні наступного року українці вибиратимуть нового президента, проте вже зараз соціологи шокують рейтингами. У Києві відкрили фотовиставку "Щирі", яка присвячена традиційному вбранню та святам народного календаря.