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      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Випуск новин за 20:00: Напади на активістів. Колапс на дорогах через сніг

      Випуск новин 100 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 листопада станом на 20:00 – в Україні небезпечно бути громадським діячем, їх б'ють, стріляють, обливають кислотою, а винуватців ніхто не знаходить. У Києві трапилося понад 300 аварій та ДТП через великий снігопад, але мешканці міста радіють погоднім змінам.

      Також у випуску: 

      У березні наступного року українці вибиратимуть нового президента, проте вже зараз соціологи шокують рейтингами.

      У Києві відкрили фотовиставку "Щирі", яка присвячена традиційному вбранню та святам народного календаря.

      Теги: Аварії та ДТП Випуск новин Катерина Гандзюк Новини Києва Сніг в Україні Київ замело снігом
      Джерело: 24 канал
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