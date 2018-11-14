Випуск новин за 20:00: Напади на активістів. Колапс на дорогах через сніг
У випуску новин за 14 листопада станом на 20:00 – в Україні небезпечно бути громадським діячем, їх б'ють, стріляють, обливають кислотою, а винуватців ніхто не знаходить. У Києві трапилося понад 300 аварій та ДТП через великий снігопад, але мешканці міста радіють погоднім змінам.
Також у випуску:
У березні наступного року українці вибиратимуть нового президента, проте вже зараз соціологи шокують рейтингами.
У Києві відкрили фотовиставку "Щирі", яка присвячена традиційному вбранню та святам народного календаря.
Джерело: 24 канал
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