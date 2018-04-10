Випуск новин за 20:00: Обстріли на фронті. Росія проти миротворців

У випуску новин за 10 квітня станом на 20:00 – російські окупанти за добу 22 рази обстріляли позиції українських військових на Донецькому напрямку. Росія на Раді безпеки ООН блокує створення миротворчої комісії на Донбасі.

Також у випуску: Силовики вилучили нагородний пістолет Надії Савченко. Українці підписали понад 300 тисяч декларацій із сімейними лікарями. Росія на Раді безпеки ООН блокує створення миротворчої комісії на Донбасі.