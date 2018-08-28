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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 20:00: Обмін моряків. Директор ДБР відмовив кандидатам

Випуск новин 16 Читать новость на русском

У випуску новин за 28 серпня станом на 20:00 – російська омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що Росія готова обміняти екіпаж українського судна "ЯМК-0041" на кримських моряків із судна "Норд". Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба відмовився затверджувати 27 кандидатів на керівні посади у відомстві, бо у них зіпсована репутація.

Також у випуску:

Петро Порошенко ініціює засідання РНБО.

Міністр закордонних справ Канади Христя Фрілянд раптово скасувала візит в Україну.

В Україні в ці дні згадують жертв Іловайської трагедії.

Теги: Випуск новин Новини Росії Водний транспорт Державне бюро розслідувань
Джерело: 24 канал
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