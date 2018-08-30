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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 20:00: Обстріли на Донбасі. Нові маршрути Wizz Air

Випуск новин 41 Читать новость на русском

У випуску новин за 30 серпня станом на 20:00 – від початку доби російські бойовики на Донбасі 4 рази застосували проти українських військових кулемети, стрілецьку зброю та гранатомет. Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air оголосила про запуск 5-ти нових маршрутів з Києва та Львова у Латвію, Данію та Німеччину.

Також у випуску:

Так зване "Міністерство держбезпеки Луганської квазіреспубліки" опублікувало списки акредитованих у зоні проведення ООС журналістів.

У Києві поліція затримала чоловіка, який зачинився у квартирі з чотирма дІтьми та погрожував зброєю.

"Укрзалізниця" почала продавати квитки до Мінська, Риги та Вільнюса.

Теги: Wizz Air авіація Випуск новин Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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