Випуск новин за 20:00: Обстріли на Донбасі. Нові маршрути Wizz Air
У випуску новин за 30 серпня станом на 20:00 – від початку доби російські бойовики на Донбасі 4 рази застосували проти українських військових кулемети, стрілецьку зброю та гранатомет. Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air оголосила про запуск 5-ти нових маршрутів з Києва та Львова у Латвію, Данію та Німеччину.
Також у випуску:
Так зване "Міністерство держбезпеки Луганської квазіреспубліки" опублікувало списки акредитованих у зоні проведення ООС журналістів.
У Києві поліція затримала чоловіка, який зачинився у квартирі з чотирма дІтьми та погрожував зброєю.
"Укрзалізниця" почала продавати квитки до Мінська, Риги та Вільнюса.
Джерело: 24 канал
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