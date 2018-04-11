Випуск новин за 20:00: Обстріли на Донеччині. Раб депутата
У випуску новин за 11 квітня станом на 20:00 – журналісти 24 Каналу потрапили під обстріли на Донеччині. Ракета ПТРК пролетіла за лічені метри від авто. Під Маріуполем місцевий депутат тримав у рабстві працівника своєї СТО, на декілька днів посадив його на ланцюг у гаражі і жорстоко бив.
Також у випуску:
Четверо мирних мешканців загинуло внаслідок підриву автомобіля на Луганщині.
У США мають намір відповісти Башару Асаду за атаку Думи.
На Одещині невідомі прикували жінку ланцюгом за шию до стіни і тримали в приватному будинку.
Штурм на Андріївському узвозі.
Джерело: 24 Канал
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