Випуск новин за 20:00: Обстріли на Донеччині. Раб депутата

У випуску новин за 11 квітня станом на 20:00 – журналісти 24 Каналу потрапили під обстріли на Донеччині. Ракета ПТРК пролетіла за лічені метри від авто. Під Маріуполем місцевий депутат тримав у рабстві працівника своєї СТО, на декілька днів посадив його на ланцюг у гаражі і жорстоко бив.

Також у випуску: Четверо мирних мешканців загинуло внаслідок підриву автомобіля на Луганщині. У США мають намір відповісти Башару Асаду за атаку Думи. На Одещині невідомі прикували жінку ланцюгом за шию до стіни і тримали в приватному будинку. Штурм на Андріївському узвозі.