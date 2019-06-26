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      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 20:00: Одруження полоненого моряка. Перейменування проспектів Шухевича і Бандери

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 червня станом на 20:00 – військовополонений моряк Віктор Беспальченко сьогодні одружився, шлюб взяли просто у стінах слідчого ізолятора Лефортово в Москві. Окружний адмінсуд Києва просто взяв і скасував перейменування проспектів Шухевича і Бандери. Їм повернули старі радянські назви – Ватутіна і Московський.

      Також у випуску:

      Сьогодні одразу дві групи соціологів представили рейтинги політсил.

      За все хороше і проти всього поганого: про ідеологію українських партій.

      Володимир Зеленський пообіцяв, що до парламентських виборів українські моряки будуть вдома.

      blog_ava
      Росія висунула умову передачі Україні полонених моряків
      сьогодні
      5512
      Теги: Випуск новин Українські моряки в полоні Новини Києва Декомунізація
      Джерело: 24 канал
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