Випуск новин за 20:00: Одруження полоненого моряка. Перейменування проспектів Шухевича і Бандери

У випуску новин за 26 червня станом на 20:00 – військовополонений моряк Віктор Беспальченко сьогодні одружився, шлюб взяли просто у стінах слідчого ізолятора Лефортово в Москві. Окружний адмінсуд Києва просто взяв і скасував перейменування проспектів Шухевича і Бандери. Їм повернули старі радянські назви – Ватутіна і Московський.

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Сьогодні одразу дві групи соціологів представили рейтинги політсил.

За все хороше і проти всього поганого: про ідеологію українських партій.

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