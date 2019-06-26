Випуск новин за 20:00: Одруження полоненого моряка. Перейменування проспектів Шухевича і Бандери
У випуску новин за 26 червня станом на 20:00 – військовополонений моряк Віктор Беспальченко сьогодні одружився, шлюб взяли просто у стінах слідчого ізолятора Лефортово в Москві. Окружний адмінсуд Києва просто взяв і скасував перейменування проспектів Шухевича і Бандери. Їм повернули старі радянські назви – Ватутіна і Московський.
Також у випуску:
Сьогодні одразу дві групи соціологів представили рейтинги політсил.
За все хороше і проти всього поганого: про ідеологію українських партій.
Володимир Зеленський пообіцяв, що до парламентських виборів українські моряки будуть вдома.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі