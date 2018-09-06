Випуск новин за 20:00: Падіння гелікоптера у Харкові. Хімічні викиди у Криму

У випуску новин за 6 вересня станом на 20:00 – на Харківщині упав гелікоптер, залучений до гасіння лісової пожежі. Ніхто з членів екіпажу не постраждав, інцидент назвали "аварійною посадкою". Медики побували у семи селах поблизу кримського заводу "Титан" та перевірили ситуацію на Херсонщині.

Також у випуску: У Польщі російському шпигуну загрожує до 10 років в'язниці. Петиція на підтримку Олега Сенцова набрала необхідні 100 тисяч підписів.