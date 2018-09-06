Випуск новин за 20:00: Падіння гелікоптера у Харкові. Хімічні викиди у Криму
У випуску новин за 6 вересня станом на 20:00 – на Харківщині упав гелікоптер, залучений до гасіння лісової пожежі. Ніхто з членів екіпажу не постраждав, інцидент назвали "аварійною посадкою". Медики побували у семи селах поблизу кримського заводу "Титан" та перевірили ситуацію на Херсонщині.
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Джерело: 24 канал
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