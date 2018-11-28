Випуск новин за 20:00: Паніка українців через воєнний стан. Вистава Сенцова

У випуску новин за 28 листопада станом на 20:00 – через воєнний стан люди почали поширювати фейки, зокрема, що він вводять не на 30 днів, а поки не повернуть Крим. А в Києві вихователь повідомив батьків, що потрібно закупити марлеві пов'язки, медикаменти і воду. У Києві відбувся допрем'єрний показ "Номерів" Олега Сенцова , решта українців зможуть побачити виставу з 7 грудня.

Також у випуску: У Міноборони заявили, що тотальної мобілізації через воєнний стан не буде. Всі 24 українські моряки арештовані окупаційним Сімферопольським судом.