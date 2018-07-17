Випуск новин за 20:00: Переговори про транзит російського газу. Ситуація під Горлівкою
У випуску новин за 17 липня станом на 20:00 – переговори про транзит російського газу в Європу через Україну завершилися нічим, в Берліні Україна та Росія за посередництва Євросоюзу обговорила нові умови контракту, 2019 року закінчується угода з "Газпромом" про транзит. Горлівський напрямок у зведеннях штабу ООС фігурує завжди, під час "хлібного перемир'я" обстріли бойовиками продовжуються.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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