Випуск новин за 20:00: Перепис населення. Нові кандидати у президенти

У випуску новин за 25 січня станом на 20:00 – перепис населення востаннє і вперше в незалежній Україні проводили понад 18 років тому. Зараз, експерти вважають, що в Україні мешкає не більше 35 мільйонів громадян. Сьогодні документи до ЦВК подало троє кандидатів – Володимир Зеленський, Інна Богословська, Ігор Смішко та Сергій Тарута.

Також у випуску: Шоумен і лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський подав документи до ЦВК та одразу представив свою програму.