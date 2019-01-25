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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      Випуск новин за 20:00: Перепис населення. Нові кандидати у президенти

      Випуск новин 56 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 січня станом на 20:00 – перепис населення востаннє і вперше в незалежній Україні проводили понад 18 років тому. Зараз, експерти вважають, що в Україні мешкає не більше 35 мільйонів громадян. Сьогодні документи до ЦВК подало троє кандидатів – Володимир Зеленський, Інна Богословська, Ігор Смішко та Сергій Тарута.

      Також у випуску: 

      Шоумен і лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський подав документи до ЦВК та одразу представив свою програму.

      Теги: Випуск новин Президентські вибори 2019 ЦВК Інна Богословська Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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