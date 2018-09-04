Випуск новин за 20:00: Переслідування журналістів. Петиція на підтримку Сенцова

У випуску новин за 4 вересня станом на 20:00 – суд дозволив Генпрокуратурі прослуховувати телефонні розмови за останні півтора роки головної редакторки програми розслідувань "Схеми" Наталії Седлецької. На сайті Білого дому збирають підписи під петицією на підтримку Олега Сенцова.

Також у випуску:

В окупованому Криму у місті Армянськ та сусідніх поселеннях евакуюють дітей, люди скаржаться на печіння в легенях через високу концентрацію кислоти у повітрі після витоку на заводі "Титан".

Кількадесят активістів та нардепів вимагали від ГПУ розслідувати, як вони стверджують, антиукраїнську діяльність опального політика та кума Путіна Віктора Медведчука.