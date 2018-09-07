Випуск новин за 20:00: Петиція щодо Сенцова. Змагання на велотреку в Києві

У випуску новин за 7 вересня станом на 20:00 – більше 100 тисяч людей підписали петицію щодо Олега Сенцова на сайті Білого дому. Люди просять відреагувати на незаконне утримання Олега в російській в'язниці і посприяти його звільненню. На столичному велотреку стартували перші в історії Києва міжнародні змагання. Помірятися силами приїхали більше ста спортсменів з Іспанії, Грузії, Бельгії, Білорусі.

Також у випуску: На Херсонщині зупинка навчального процесу у школах та термінова евакуація місцевих дітей. Критична ситуація таки змусила владу перенести пункт пропуску у селищі Мілове через кордон на Луганщині. На Донбасі за добу пролунало щонайменше 8 обстрілів, двоє військових отримали поранення.