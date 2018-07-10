Випуск новин за 20:00: Побиття в метро. Макрон на ЧС-2018
У випуску новин за 10 липня станом на 20:00 – у мережі поширюється відео, як людина у формі із застосуванням сили виганяє чоловіка зі станції київського метрополітену. Президент Франції Еммануель Макрон таки відвідає півфінальний матч Чемпіонату світу і це тоді, коли багато світових високопосадовців оголосили бойкот Мундіалю.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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