Випуск новин за 20:00: Побиття в метро. Макрон на ЧС-2018

У випуску новин за 10 липня станом на 20:00 – у мережі поширюється відео, як людина у формі із застосуванням сили виганяє чоловіка зі станції київського метрополітену. Президент Франції Еммануель Макрон таки відвідає півфінальний матч Чемпіонату світу і це тоді, коли багато світових високопосадовців оголосили бойкот Мундіалю.

Також у випуску: Порятунок дітей у Таїланді: із підземелля визволили маленьких футболістів та тренера. У Житомирі чоловік присів на металеву лавку, аби сфотографуватись і отримав електричний розряд. В Україні стартували масштабні міжнародні військові навчання Sea Breeze.