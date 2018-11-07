Випуск новин за 20:00: Попередні результати виборів у США. Санкції проти Росії

У випуску новин за 7 листопада станом на 20:00 – стали відомі попередні результати виборів у США: палата представників залишилася під контролем республіканців, це значить, що імпічмент Дональду Трампу вже не загрожує, адже таке рішення приймають обидві палати парламенту. У США проанонсували нові санкції проти Росії, через те, що вона не відмовилася використовувати нервово-паралітичні речовини.

Також у випуску: Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман порахував, що через євробляхарів бюджет не дорахувався близько двох мільярдів гривень. Торгівельні зв'язки між Україною та Росією продувжуються, попри війну та санкції.