Випуск новин за 20:00: Поранення поліцейської у Львові. Стан дітей після ДТП в Білорусі
У випуску новин за 14 травня станом на 20:00 – у Львові патрульна поліцейська отримала поранення від водія-порушника, який вдарив її ножем у живіт. Жінка втратила багато крові, наразі її прооперували. Унаслідок страшної аварії в Білорусі загинув 12-річний хлопчик, один в комі, ще п'ятеро у тяжкому стані.
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Джерело: 24 Канал
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