Випуск новин за 20:00: Поранення поліцейської у Львові. Стан дітей після ДТП в Білорусі

У випуску новин за 14 травня станом на 20:00 – у Львові патрульна поліцейська отримала поранення від водія-порушника, який вдарив її ножем у живіт. Жінка втратила багато крові, наразі її прооперували. Унаслідок страшної аварії в Білорусі загинув 12-річний хлопчик, один в комі, ще п'ятеро у тяжкому стані.

Також у випуску: Помер відомий суддя столичного Солом'янського суду Олександр Бобровник. Аналітичний центр провів дослідження і виявив, що українські політики купують штучних підписників у соцмережі Twitter. Черкаські відчайдухи спробували свої сили під час екстрим-фестивалю.