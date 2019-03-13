Випуск новин за 20:00: Пожежа в таборі "Вікторія". Легалізація цензури в Росії

У випуску новин за 13 березня станом на 20:00 – півтора роки тому в Одесі в дитячому таборі "Вікторія" сталася пожежа, в ній заживо згоріли троє дівчаток. Причиною пожежі став увімкнений електрокип'ятильник. Росія легалізувала цензуру, тому тепер на тих, хто буде критикувати владу в Інтернеті чекає штраф. Якщо перевести в гривні – кара дорівнюватиме від кількох десятків тисяч до ста тисяч гривень.

Також у випуску: На засіданні ТСК щодо корупції в оборонці дісталося очільникові лише НАБУ – Артемові Ситнику.