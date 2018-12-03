Випуск новин за 20:00: Проблема корупції у ДФС. Хто контролює контрабанду в Україні
Випуск новин за 3 грудня станом на 20:00 – у Києві суд почав обирати запобіжний захід колишньому керівнику Державної фіскальної служби Мирославу Продану, САП вимагає обрати тримання під вартою із можливістю застави у 89 мільйонів гривень. Володимир Гройсман, на думку активіста Дмитра Гнапа, вирішив "осідлати" контрабандні потоки в Україні, які сьогодні контролює СБУ, підконтрольна президентові.
Також у випуску:
На п'ятому році війни Україна хоче розірвати дружні відносини з Росією: текст відповідного законопроекту з'явився на сайті ВР.
На восьмий день воєнного стану в Україні розпочалися військові збори резервістів.
Джерело: 24 канал
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