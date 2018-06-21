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Випуск новин за 20:00: Проблеми зі здоров'ям Сенцова. Платний в'їзд у Київ

Випуск новин 40 Читать новость на русском

У випуску новин за 19 червня станом на 20:00 – в українського бранця Олег Сенцова, який 14 червня розпочав другий місяць голодування, проблеми із нирками та серцем. У політв'язня сталася криза і його примусово намагалися нагодувати. У Києві пропонують ввести оплату за в'їзд у центральне ядро столиці, а також збудувати перехоплюючі паркінги на в'їзді до міста.

Також у випуску:

Верховна Рада ухвалила законопроект про нацбезпеку, який наближає Україну до стандартів НАТО.

Олександр Куць може очолити Донецьку військово-цивільну адміністрацію.

Жителі села на Житомирщині потерпають від отрутохімікатів. 

Теги: Випуск новин Новини політики Новини України Новини Києва Авто Українці в полоні РФ Олег Сенцов Транспорт
Джерело: 24 канал
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