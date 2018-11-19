Випуск новин за 20:00: Протест на Черкащині. Справа президента-втікача.
У випуску новин за 19 листопада станом на 20:00 – екс-президент Віктор Янукович не зміг взяти участь у відеоконференції в суді через травму. Про це розповів його адвокат, та фотодоказів захисник не навів. Засідання перенесли на 5 грудня. Жителі містечка Сміла, що на Черкащині, вийшли на протест через борг, який хочуть "повісити" на їхнє місто.
Також у випуску:
Чи видасть Путін Януковича Україні.
Проблеми з початком опалювального сезону цього року виникли у 12-ти містах України.
Україна погрожує вийти з Інтерполу, якщо його очолить росіянин.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі