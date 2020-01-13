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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА
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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 20:00: Рада повернулась з канікул. Заява Пристайка щодо катастрофи в Ірані

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 січня станом на 20:00 – парламент повернувся до роботи після довгих канікул та вирішив, чим займуться депутати цього тижня. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко сподівається, що Іран не зробить крайнім у трагедії літака МАУ звичайного солдата, який натиснув кнопку запуску ракети.

      Також у випуску:

      На вихідних сотні українців виявилися заблоковані в аеропортах Італії. Італійська влада призупинила ліцензію авіаперевізника Ernest від 13 січня.

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      Теги: Верховна Рада Випуск новин Вадим Пристайко
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