Випуск новин за 20:00: Рада повернулась з канікул. Заява Пристайка щодо катастрофи в Ірані
У випуску новин за 13 січня станом на 20:00 – парламент повернувся до роботи після довгих канікул та вирішив, чим займуться депутати цього тижня. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко сподівається, що Іран не зробить крайнім у трагедії літака МАУ звичайного солдата, який натиснув кнопку запуску ракети.
Також у випуску:
На вихідних сотні українців виявилися заблоковані в аеропортах Італії. Італійська влада призупинила ліцензію авіаперевізника Ernest від 13 січня.
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