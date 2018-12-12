Випуск новин за 20:00: Реакція соцмереж на повернення Насірова. Боротьба Порошенка і Гройсмана
У випуску новин за 12 грудня станом на 20:00 – українці обурені рішенням суду щодо поновлення на посаді голови ДФС Романа Насірова. У соцмережі висміюють любителя картатих ковдр. Президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман ділять сфери впливу в Кабінеті Міністрів.
Також у випуску:
Про повернення Насірова та вплив у Кабміні розповіли політолог Олександр Солонтай та екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк.
Джерело: 24 канал
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