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      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
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      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      Випуск новин за 20:00: Реакція соцмереж на повернення Насірова. Боротьба Порошенка і Гройсмана

      Випуск новин 48 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 грудня станом на 20:00 – українці обурені рішенням суду щодо поновлення на посаді голови ДФС Романа Насірова. У соцмережі висміюють любителя картатих ковдр. Президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман ділять сфери впливу в Кабінеті Міністрів.

      Також у випуску:

      Про повернення Насірова та вплив у Кабміні розповіли політолог Олександр Солонтай та екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк.

      Теги: Роман Насіров Випуск новин Петро Порошенко Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
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