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      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Випуск новин за 20:00: Реакція світу на події в Азові. Боротьба за моряків на міжнародному рівні

      Випуск новин 40 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 листопада станом на 20:00 – під час засідання Радбезу ООН більшість членів органу не підтримали проведення засідання щодо конфлікту в Азовському морі за тим порядком денним, який пропонувала Росія. Для визволення моряків Україна планує посилення резолюції "Мілітаризація Криму, Азовського моря і Чорного моря", яку мають схвалювати на Генасамблеї ООН в грудні 2018 року.

      Також у випуску:

      Думки українців про воєнний стан.

      Як працюватиме воєнний стан на Харківщині.

      Більше про засідання Радбезу ООН у прямому ефірі 24 каналу розповів постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Випуск новин Україна – Росія Воєнний стан в Україні ООН
      Джерело: 24 канал
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