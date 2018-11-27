Випуск новин за 20:00: Реакція світу на події в Азові. Боротьба за моряків на міжнародному рівні
У випуску новин за 27 листопада станом на 20:00 – під час засідання Радбезу ООН більшість членів органу не підтримали проведення засідання щодо конфлікту в Азовському морі за тим порядком денним, який пропонувала Росія. Для визволення моряків Україна планує посилення резолюції "Мілітаризація Криму, Азовського моря і Чорного моря", яку мають схвалювати на Генасамблеї ООН в грудні 2018 року.
Також у випуску:
Думки українців про воєнний стан.
Як працюватиме воєнний стан на Харківщині.
Більше про засідання Радбезу ООН у прямому ефірі 24 каналу розповів постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.
Джерело: 24 канал
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