Випуск новин за 20:00: Реакція світу на події в Азові. Боротьба за моряків на міжнародному рівні

У випуску новин за 27 листопада станом на 20:00 – під час засідання Радбезу ООН більшість членів органу не підтримали проведення засідання щодо конфлікту в Азовському морі за тим порядком денним, який пропонувала Росія. Для визволення моряків Україна планує посилення резолюції "Мілітаризація Криму, Азовського моря і Чорного моря", яку мають схвалювати на Генасамблеї ООН в грудні 2018 року.

Також у випуску: Думки українців про воєнний стан. Як працюватиме воєнний стан на Харківщині. Більше про засідання Радбезу ООН у прямому ефірі 24 каналу розповів постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.