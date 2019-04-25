Випуск новин за 20:00: Реакція Зеленського на закон про мову. Путін підписав закон про паспорти

У випуску новин за 25 квітня станом на 20:00 – Володимир Зеленський заявив, що як тільки вступить на пост глави держави, то ретельно проаналізує прийнятий Радою закон про мову. Очільник Кремля Володимир Путін підписав указ про спрощення видачі російських паспортів мешканцям окупованих територій.

Також у випуску: 25 квітня – історичний день для України. Народні депутати проголосували за важливий закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Джерело: 24 канал