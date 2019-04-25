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      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ
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      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Випуск новин за 20:00: Реакція Зеленського на закон про мову. Путін підписав закон про паспорти

      Випуск новин 57 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 квітня станом на 20:00 – Володимир Зеленський заявив, що як тільки вступить на пост глави держави, то ретельно проаналізує прийнятий Радою закон про мову. Очільник Кремля Володимир Путін підписав указ про спрощення видачі російських паспортів мешканцям окупованих територій.

      Також у випуску:

      25 квітня – історичний день для України. Народні депутати проголосували за важливий закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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      Теги: мовне питання Володимир Зеленський Українська мова Володимир Путін Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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