Випуск новин за 20:00: Рішення суду щодо збитого літака над Луганськом. Дебати на Суспільному

У випуску новин за 18 квітня станом на 20:00 – Мелітопольський міськрайонний суд не визнав, що командир літака ІЛ-76, збитого над Луганськом у липні 2014 року, загинув через агресію Росії. ЦВК перенесла дебати на Суспільному на годину, вони відбудуться 19 квітня о 21:00.

Також у випуску: Хто відвідує офіс Коломойського в Ізраїлі: розслідування журналістів. Як на НСК "Олімпійський" готуються до дебатів між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Окружний адмінсуд Києва визнав націоналізацію "Приватбанку" незаконною. З 1 червня Російська Федерація запроваджує проти України нові санкції.

Джерело: 24 канал