Випуск новин за 20:00: Рішення суду щодо збитого літака над Луганськом. Дебати на Суспільному
У випуску новин за 18 квітня станом на 20:00 – Мелітопольський міськрайонний суд не визнав, що командир літака ІЛ-76, збитого над Луганськом у липні 2014 року, загинув через агресію Росії. ЦВК перенесла дебати на Суспільному на годину, вони відбудуться 19 квітня о 21:00.
Також у випуску:
Хто відвідує офіс Коломойського в Ізраїлі: розслідування журналістів.
Як на НСК "Олімпійський" готуються до дебатів між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.
Окружний адмінсуд Києва визнав націоналізацію "Приватбанку" незаконною.
З 1 червня Російська Федерація запроваджує проти України нові санкції.
Джерело: 24 канал
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