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Випуск новин за 20:00: Розгляд законопроекту про нацбезпеку. Ситуація з біженцями в Україні

Випуск новин 35 Читать новость на русском

У випуску новин за 20 червня станом на 20:00 – у Верховній раді нарешті взялися розглядати законопроект "Про національну безпеку". Згідно з ним, стратегічним вектором України буде НАТО та Європейський союз. За даними ООН, загалом біженців – майже 69 мільйонів. Лише торік кількість переміщених осіб збільшилася на 16 мільйонів. І ситуація погіршується, провокуючи поглиблення політичних суперечок.

Також у випуску:

Перевтілення Жебрівського: від голови Донецької адміністрації – до аудитора НАБУ.

У міськраді Харкова активісти розпилили газ та палили димові шашки.

Скандального генерала Петра Литвина призначили послом України у Вірменії.

Теги: Випуск новин Законопроект Верховна Рада біженці ООН
Джерело: 24 канал
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