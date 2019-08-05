Випуск новин за 20:00: Розмова Зеленського з Джонсоном. Фестиваль "Тустань" на Львівщині

У випуску новин за 5 серпня станом на 20:00 – Президент України Володимир Зеленський провів свою першу телефонну розмову з новообраним прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном. На Львівщині провели видовищний фестиваль"Тустань". Біля рештків старовинної фортеці сучасні жінки ткали, а чоловіки, як справжні лицарі, мірялися силою на мечах.

Також у випуску: Одеса оговтується від руйнівної негоди: там у селі Молога величезні потоки води змивали усе на своєму шляху. Генерал-майор Віктор Назаров, якого засудили до семи років ув'язнення, подав рапорт на звільнення за власним бажанням. НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо можливої пропозиції хабаря голові офісу президента Андрієві Богдану. Російські спортсменки Фатіма Жакупова та Еліна Гісмєєва потонули на узбережжі Севастополя.

Джерело: 24 канал