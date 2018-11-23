Випуск новин за 20:00: Розслідування щодо Медведчука та Порошенка. Президентський фонд

У випуску новин за 23 листопада станом на 20:00 – завдяки розслідуванню програми "Схеми" таємні зустрічі Петра Порошенка і Віктора Медведчука стали явними. Автор розслідування Михайло Ткач розповів, хто та як перешкоджав роботі журналістів. У проекті Держбюджету на 2019 рік з'явився цікавий пункт – "Фонд президента України".

Також у випуску: В уряді з'явилась нова посада міністра – у справах ветеранів. Ним стала Ірина Фріз. Також депутати проголосували за нового очільника Мінфіну – Оксану Маркарову. Гості студії: автор розслідування програми "Схеми" Михайло Ткач, політичний оглядач Леонід Швець, депутат фракції "Самопоміч" Роман Семенуха.