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      Випуск новин за 20:00: Розслідування щодо Медведчука та Порошенка. Президентський фонд

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 листопада станом на 20:00 – завдяки розслідуванню програми "Схеми" таємні зустрічі Петра Порошенка і Віктора Медведчука стали явними. Автор розслідування Михайло Ткач розповів, хто та як перешкоджав роботі журналістів. У проекті Держбюджету на 2019 рік з'явився цікавий пункт – "Фонд президента України".

      Також у випуску:

      В уряді з'явилась нова посада міністра – у справах ветеранів. Ним стала Ірина Фріз. Також депутати проголосували за нового очільника Мінфіну – Оксану Маркарову.

      Гості студії: автор розслідування програми "Схеми" Михайло Ткач, політичний оглядач Леонід Швець, депутат фракції "Самопоміч" Роман Семенуха.

       

      Теги: Випуск новин Петро Порошенко Віктор Медведчук Україна – Росія Президент України
      Джерело: 24 канал
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