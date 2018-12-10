Випуск новин за 20:00: Санкції за "вибори" на Донбасі. Чи вагомі фінансові втрати РФ

У випуску новин за 10 грудня станом на 20:00 – Євросоюз запровадив санкції проти 9 осіб, причетних до проведення "виборів" у псевдореспубліках, зокрема проти "керівника ЛНР" Леоніда Пасічника. Тепер цим людям заборонено в'їзд до ЄС. Через санкціїх росіяни втратили 6% ВВП, пересічні росіяни втратили на збільшенні пенсійного віку, а 26 російських мільярдерів втратили 16 мільярдів доларів.

Також у випуску: Віктор Чумак підтримав Анатолія Гриценка як кандидата у президенти і очолить його виборчий штаб. Львів на 80 місці у топ-100 найпривабливіших для туристів міст.