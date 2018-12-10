22:21
10 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      22:11, 8 грудня
      Вєсті.UA. Радикальний експерт з боксу. Прольот Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, сьогодні
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Випуск новин за 20:00: Санкції за "вибори" на Донбасі. Чи вагомі фінансові втрати РФ

      Випуск новин 77 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 грудня станом на 20:00 – Євросоюз запровадив санкції проти 9 осіб, причетних до проведення "виборів" у псевдореспубліках, зокрема проти "керівника ЛНР" Леоніда Пасічника. Тепер цим людям заборонено в'їзд до ЄС. Через санкціїх росіяни втратили 6% ВВП, пересічні росіяни втратили на збільшенні пенсійного віку, а 26 російських мільярдерів втратили 16 мільярдів доларів.

      Також у випуску:

      Віктор Чумак підтримав Анатолія Гриценка як кандидата у президенти і очолить його виборчий штаб.

      Львів на 80 місці у топ-100 найпривабливіших для туристів міст.

      Теги: Новини Росії Санкції Випуск новин Псевдовибори на окупованому Донбасі
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 10 грудня: санкції ЄС проти окупантів на Донбасі та листи українських моряків
      сьогодні , 22:01 Головні новини 10 грудня: санкції ЄС проти окупантів на Донбасі та листи українських моряків
      670
      "Невидимий батальйон": рік видимості
      сьогодні , 22:00 "Невидимий батальйон": рік видимості
      Соломія Соломка 151
      Санкції проти Росії: Європа не хоче запроваджувати, а Україна не має права вимагати
      сьогодні , 21:33 Санкції проти Росії: Європа не хоче запроваджувати, а Україна не має права вимагати
      Артем Овдієнко 781
      Столкновение двух миров: почему демонстрации во Франции станут еще активнее
      сьогодні , 21:30 Столкновение двух миров: почему демонстрации во Франции станут еще активнее
      Іван Яковина 292
      Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від 1 кг – до 100 грамів
      сьогодні , 21:03 Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від 1 кг – до 100 грамів
      Женя Котик 1647
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук