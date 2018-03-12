Випуск новин за 20:00: СБУ проводить обшуки. Зайцева вперше свідчила у суді про ДТП.

У випуску новин за 12 березня станом на 20:00 – спецслужбовці проводять масові обшуки в агентів Кремля по всій Україні. Олена Зайцева, яку звинувачують у вчиненні страшної аварії у Харкові, в якій загинуло 6 людей, попросила вибачення у потерпілих і заприсяглася, що ніколи більше не сяде за кермо.

Також у випуску: Брюссель продовжив "Кримські санкції". На фронті жоден український солдат не поранений. Московський патріархат вигнав священика за молитви за українських воїнів.