Випуск новин за 20:00: СБУ проводить обшуки. Зайцева вперше свідчила у суді про ДТП.
Випуск новин 21:20, 12 березня 68 Читать новость на русском
У випуску новин за 12 березня станом на 20:00 – спецслужбовці проводять масові обшуки в агентів Кремля по всій Україні. Олена Зайцева, яку звинувачують у вчиненні страшної аварії у Харкові, в якій загинуло 6 людей, попросила вибачення у потерпілих і заприсяглася, що ніколи більше не сяде за кермо.
Також у випуску:
Брюссель продовжив "Кримські санкції".
На фронті жоден український солдат не поранений.
Московський патріархат вигнав священика за молитви за українських воїнів.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі