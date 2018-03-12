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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Випуск новин за 20:00: СБУ проводить обшуки. Зайцева вперше свідчила у суді про ДТП.

Випуск новин 21:20, 12 березня 68 Читать новость на русском

У випуску новин за 12 березня станом на 20:00 – спецслужбовці проводять масові обшуки в агентів Кремля по всій Україні. Олена Зайцева, яку звинувачують у вчиненні страшної аварії у Харкові, в якій загинуло 6 людей, попросила вибачення у потерпілих і заприсяглася, що ніколи більше не сяде за кермо.

Також у випуску:

Брюссель продовжив "Кримські санкції".

На фронті жоден український солдат не поранений.

Московський патріархат вигнав священика за молитви за українських воїнів.

Теги: Новини Росії АТО Новини Криму Випуск новин ДТП у Харкові
Джерело: 24 Канал
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