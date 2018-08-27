Випуск новин за 20:00: Секс-тури у Дніпрі. Список політв'язнів
У випуску новин за 27 серпня станом на 20:00 – у Дніпрі затримали організатора секс-турів, який постачав неповнолітніх дівчат іноземцям для втіхи. Україна передала Туреччині список українських політв'язнів для переговорів про обмін. Президент країни Реджеп Ердоган пообіцяв обговорити обмін на зустрічі з очільником Росії.
Також у випуску:
В МВС Росії заявили, що тепер офіційно платитимуть гроші за доноси.
26 серпня на Одещині повісилася 15-річна дівчина Габріела, яка була вагітною.
Російські хакери намагалися зламати пошту патріарха Варфоломея.
Джерело: 24 канал
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