Випуск новин за 20:00: Секс-тури у Дніпрі. Список політв'язнів

У випуску новин за 27 серпня станом на 20:00 – у Дніпрі затримали організатора секс-турів, який постачав неповнолітніх дівчат іноземцям для втіхи. Україна передала Туреччині список українських політв'язнів для переговорів про обмін. Президент країни Реджеп Ердоган пообіцяв обговорити обмін на зустрічі з очільником Росії.

Також у випуску: В МВС Росії заявили, що тепер офіційно платитимуть гроші за доноси. 26 серпня на Одещині повісилася 15-річна дівчина Габріела, яка була вагітною. Російські хакери намагалися зламати пошту патріарха Варфоломея.