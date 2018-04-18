Випуск новин за 20:00: Скандал навколо Пашинського. Потоп у Черкасах

У випуску новин за 18 квітня станом на 20:00 – сьогодні профільний комітет Верховної Ради розглянув схему щодо закупівлі польських БМП. В ній фігують керівники Міноборони та народний депутат Сергій Пашинський. У Черкасах досі не можуть оговтатись від сніжного березня. Тала вода стікає у підвали жителів міста.

Також у випуску: Антиурядові акції у Вірменії спалахнули з новою силою. В Одесі митці вирішили вшанувати відомих котів міста і почали робити їх скульптури. На передовій на Донбасі знову нічні обстріли: російські окупанти не зважають на якісь домовленості чи присутність спостерігачів ОБСЄ.