Випуск новин за 20:00: Скандал із закриттям ліцею в Києві. Різка заява британського політика

У випуску новин за 21 березня станом на 20:00 – після матеріалу 24 Каналу про скандал зі столичним ліцеєм, який вирішили закрити посеред навчального року, проблемою зацікавилися у парламенті. Глава МЗС Британії Борис Джонсон порівняв ЧС-2018 у Росії з Олімпіадою у 1936 році в Німеччині.

Також у випуску: У кабінеті очільника САП Назара Холодницького знайшли прослушку на акваріумі біля робочого столу. На Київщині вчителька привселюдно облаяла учня. У Миколаєві попрощалися з Героєм України Владиславом Волошиним. Боєць ЗСУ покинув ветеринарну хірургію та пішов на фронт.