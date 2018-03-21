Випуск новин за 20:00: Скандал із закриттям ліцею в Києві. Різка заява британського політика
У випуску новин за 21 березня станом на 20:00 – після матеріалу 24 Каналу про скандал зі столичним ліцеєм, який вирішили закрити посеред навчального року, проблемою зацікавилися у парламенті. Глава МЗС Британії Борис Джонсон порівняв ЧС-2018 у Росії з Олімпіадою у 1936 році в Німеччині.
Також у випуску:
У кабінеті очільника САП Назара Холодницького знайшли прослушку на акваріумі біля робочого столу.
На Київщині вчителька привселюдно облаяла учня.
У Миколаєві попрощалися з Героєм України Владиславом Волошиним.
Боєць ЗСУ покинув ветеринарну хірургію та пішов на фронт.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі