Випуск новин за 20:00: Скандал у Львові. Обстріли на Сході
Випуск новин 21:08, 18 січня 103 Читать новость на русском
У випуску новин за 18 січня станом на 20:00 – Артист Львівської опери Микола Санжаревський виправдовує звинувачення у сепаратизмі. Він зізнався, що у 2014 модерував форуми "Антимайдану". На Світлодарській дузі бойовики серед білого дня відкрили вогонь з важкої артилерії. Снаряди подали падати неподалік вулиці, коли там гуляли діти.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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