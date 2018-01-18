07:43
19 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НБУ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР НЕГОДА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Святий спаситель Путін. Туалет в стилі Пшонки
Вєсті Кремля
22:07, 18 січня
Вєсті. UA. Величезна таємниця Януковича. Нова професія Нелі Штепи
Вєсті.UA
21:54, 18 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
НБУ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР НЕГОДА В УКРАЇНІ

Випуск новин за 20:00: Скандал у Львові. Обстріли на Сході

Випуск новин 21:08, 18 січня 103 Читать новость на русском

У випуску новин за 18 січня станом на 20:00 – Артист Львівської опери Микола Санжаревський виправдовує звинувачення у сепаратизмі. Він зізнався, що у 2014 модерував форуми "Антимайдану". На Світлодарській дузі бойовики серед білого дня відкрили вогонь з важкої артилерії. Снаряди подали падати неподалік вулиці, коли там гуляли діти.

Також у випуску:

Новий закон допоможе повернути Україні окуповані території політико-дипломатичним шляхом. Так президент Петро Порошенко прокоментував закон про реінтеграцію Донбасу.

Чому українська музика стає популярною за кордоном: інтерв'ю з "ДахаБраха".

Президент пропонує парламенту призначити Якова Смолія головою Нацбанку.

Теги: АТО Новини Львова Випуск новин
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 18 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про ймовірного голову НБУ
сьогодні, 02:00 Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про ймовірного голову НБУ
Соломія Ніколайчук 2059
Головні новини 18 січня: довгоочікуваний закон про Донбас, НБУ отримав нового голову
18 січня, 22:37 Головні новини 18 січня: довгоочікуваний закон про Донбас, НБУ отримав нового голову
1084
Реінтеграція Донбасу: всі плюси і мінуси нового закону
18 січня, 21:53 Реінтеграція Донбасу: всі плюси і мінуси нового закону
Микола Давидюк 1158
Рейтинг найпопулярніших політиків у Facebook: у чому секрет успіху Саакашвілі та Семенченка
18 січня, 21:01 Рейтинг найпопулярніших політиків у Facebook: у чому секрет успіху Саакашвілі та Семенченка
477
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика і лікування
18 січня, 20:05 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика і лікування
825
Експерт пояснив, чому гривня зміцнилася по відношенню до долара
 20 серпня 2017 , 21:00
Неповнолітні юнак і дівчина загинули в жахливій ДТП біля Львова: ще 4 осіб – в лікарні
 4 листопада 2017 , 08:59
В Україні може знизитися вартість електрики та газу: заява Насалика
 8 серпня 2017 , 23:48
Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення Саакашвілі. Борги на мільярди гривень
 9 вересня 2017 , 22:26
Випуск новин за 19:00: Масштабна аварія у Тернополі. Закриття російського консульства
 1 вересня 2017 , 20:08
Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Димінського. Чергова перемога України
 17 грудня 2017 , 21:58
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук