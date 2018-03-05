Випуск новин за 20:00: Сміттєва катастрофа у Черкасах. Дивовижний порятунок дівчинки

У випуску новин за 5 березня станом на 20:00 – у Черкасах майже тиждень не вивозять відходи. Баки переповнені, біля них купи непотребу. Поруч вештаються бродячі собаки, птахи та безхатьки. На Харківщині під снігом ледве не померла 12-річна дівчинка. Коли дитину відкопали, вона вже не дихала. Її повертали до життя рятувальники.

Також у випуску: Ватажок тітушок Юрій Крисін збирається на суд, якщо йому надійде офіційне повідомлення. Позаштатний радник президента України та власник бренду "Наша Ряба" Юрій Косюк міг заплатити за шампанське 60 тисяч євро. Експерт розповів, чому "Газпром" вирішив піти проти "Нафтогазу".