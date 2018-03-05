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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 20:00: Сміттєва катастрофа у Черкасах. Дивовижний порятунок дівчинки

Випуск новин 21:08, 5 березня 81 Читать новость на русском

У випуску новин за 5 березня станом на 20:00 – у Черкасах майже тиждень не вивозять відходи. Баки переповнені, біля них купи непотребу. Поруч вештаються бродячі собаки, птахи та безхатьки. На Харківщині під снігом ледве не померла 12-річна дівчинка. Коли дитину відкопали, вона вже не дихала. Її повертали до життя рятувальники.

Також у випуску:

Ватажок тітушок Юрій Крисін збирається на суд, якщо йому надійде офіційне повідомлення.

Позаштатний радник президента України та власник бренду "Наша Ряба" Юрій Косюк міг заплатити за шампанське 60 тисяч євро.

Експерт розповів, чому "Газпром" вирішив піти проти "Нафтогазу".

Теги: Газовий конфлікт Випуск новин Новини Черкас Діти Гроші Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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