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      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      Випуск новин за 20:00: "Смотрящі" за активістами у регіонах. Політики Революції гідності

      Випуск новин 51 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 листопада станом на 20:00 – кому "закривати рота" вирішують у регіонах особи, які обіймають одразу дві посади: офіційну, у органах державної влади, і неофіційну, яку у народі називають "смотрящий". 21 листопада українці будуть згадувати Майдан і події п'ятирічної давнини, які дали поштовх до появи багатьох нових облич в українській політиці.

      Також у випуску:

      Тимчасова слідча комісія Верховної Ради обрала справи, розслідування яких у пріоритеті.

      Оприлюднено листування екс-очільника ДФС Продана, який втік з України, про купівлю елітної нерухомості у Туреччині.

      Теги: Євромайдан Корупція Новини політики Випуск новин Новини з регіонів
      Джерело: 24 канал
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