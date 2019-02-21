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      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
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      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Випуск новин за 20:00: Спостерігачі на виборах. Скандальне призначення в Дніпрі

      Випуск новин 69 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 лютого станом на 20:00 – за проведенням президентських виборів в Україні спостерігатимуть 139 громадських організацій. Одіозного прихильника "русского мира" Віктора Марченка призначили головою окружної виборчої комісії у Дніпрі.

      Також у випуску: 

      Війна штабів: які звинувачення висловили представники Тимошенко та Порошенка.

      СБУ повідомили, що виявили схему підкупу, яку готували два нардепи від "Батьківщини".

       

       

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      Теги: Випуск новин Новини України Президентські вибори 2019 Новини Дніпра
      Джерело: 24 канал
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