Випуск новин за 20:00: Спостерігачі на виборах. Скандальне призначення в Дніпрі

У випуску новин за 21 лютого станом на 20:00 – за проведенням президентських виборів в Україні спостерігатимуть 139 громадських організацій. Одіозного прихильника "русского мира" Віктора Марченка призначили головою окружної виборчої комісії у Дніпрі.

Також у випуску: Війна штабів: які звинувачення висловили представники Тимошенко та Порошенка. СБУ повідомили, що виявили схему підкупу, яку готували два нардепи від "Батьківщини".