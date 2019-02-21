Випуск новин за 20:00: Спостерігачі на виборах. Скандальне призначення в Дніпрі
У випуску новин за 21 лютого станом на 20:00 – за проведенням президентських виборів в Україні спостерігатимуть 139 громадських організацій. Одіозного прихильника "русского мира" Віктора Марченка призначили головою окружної виборчої комісії у Дніпрі.
Також у випуску:
Війна штабів: які звинувачення висловили представники Тимошенко та Порошенка.
СБУ повідомили, що виявили схему підкупу, яку готували два нардепи від "Батьківщини".
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі