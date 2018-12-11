Випуск новин за 20:00: Свіжі президентські рейтинги. Поради тим, хто постраждав від перевізників
У випуску новин за 11 грудня станом на 20:00 – результати опитування Київського міжнародного інституту соціології: Тимошенко 21%, Зеленський 14%, Порошенко 11%, Бойко 11%, Ляшко та Гриценко по 8%. Написати заяву-скаргу перевізнику з детальним описом претензій, а також листа до "Укртрансінспекції" й відповідної профспілки – це необхідно зробити, якщо ви постраждали від недобросовісного перевізника.
Також у випуску:
СБУ підтвердила, що дружина скандального голови контррозвідки Сергія Семочка таки має російський паспорт.
Після масштабних протестів "жовтих жилетів" у Франції президент Макрон погодився виконати усі їхні вимоги.
Ганебна поведінка таксистів з пасажирами – поширене в Україні явище.
Джерело: 24 канал
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