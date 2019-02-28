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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      Випуск новин за 20:00: ТСК у справі розкрадання "Укроборонпрому". Вихід депутатів з БПП

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 лютого станом на 20:00 – нардепи вирішили не створювати окрему Тимчасову слідчу комісію, щоб перевірити факти розкрадання в оборонній сфері. Цим буде займатися ТСК, яка наразі вивчає, чи розкрадав майно ЗСУ Гриценко. Троє депутатів-єврооптимістів: Мустафа Найєм, Світлана Заліщук і Сергій Лещенко написали заяву про вихід із фракції "Блок Петра Порошенка".

      Також у випуску:

      Депутати почали розглядати у другому читанні правки до закону про мову.

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      Теги: Верховна Рада Блок Петра Порошенка Мустафа Найєм Випуск новин Корупційні схеми в Укроборонпромі Сергій Лещенко
      Джерело: 24 канал
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