Випуск новин за 20:00: ТСК у справі розкрадання "Укроборонпрому". Вихід депутатів з БПП

У випуску новин за 28 лютого станом на 20:00 – нардепи вирішили не створювати окрему Тимчасову слідчу комісію, щоб перевірити факти розкрадання в оборонній сфері. Цим буде займатися ТСК, яка наразі вивчає, чи розкрадав майно ЗСУ Гриценко. Троє депутатів-єврооптимістів: Мустафа Найєм, Світлана Заліщук і Сергій Лещенко написали заяву про вихід із фракції "Блок Петра Порошенка".

Також у випуску: Депутати почали розглядати у другому читанні правки до закону про мову.