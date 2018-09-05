Випуск новин за 20:00: Україна повідомила ООН про викиди в Криму. Історична драма про Петлюру
У випуску новин за 5 вересня станом на 20:00 – в окупованому Армянську намагаються вивезти дітей через екологічну катастрофу. У Міноборони України кажуть, що екологічна катастрофа у Криму сталася через навчання збройних сил Росії. В широкий прокат виходить фільм про Симона Петлюру. В картині зібрали зірковий склад українських акторів.
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Джерело: 24 канал
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