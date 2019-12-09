Випуск новин за 20:00: Українська делегація у Франції. Ветерани АТО порвали прапор РФ

У випуску новин за 9 грудня станом на 20:00 – з Володимиром Зеленським на переговори до Франції поїхала велика команда, яка буде йому допомагати. У Парижі ветерани АТО і члени Національного корпусу порвали прапори РФ і "ДНР" навпроти Єлисейського палацу.

Також у випуску: Розпочався нормандський саміт, участь у якому у Франції беруть лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін. Двостороння зустріч тет-а-тет Президента України Володимира Зеленського та лідера Росії-агресора Володимира Путіна відбудеться після завершення переговорів у нормандському форматі. Активістки жіночого руху Femen вийшли із протестом під Єлисейський палац у Парижі, де проходить зустріч лідерів "нормандської четвірки".