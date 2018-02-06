Випуск новин за 20:00: Вибух у Баку. Масштабна аварія в Абу-Дабі

У випуску новин за 6 лютого станом на 20:00 – у столиці Азербайджану Баку прогримів потужний вибух, а після цього спалахнула пожежа. В Абу-Дабі зіткнулися понад чотири десятки автомобілів. Постраждали щонайменше 22 людини, вони отримали травми різного ступеня важкості.

Також у випуску:

Вже за кілька хвилин мали б запустити ракету на Марс. Старт проекту винахідника Ілона Маска запланували на 20:30.

Донька Віктора Шокіна збирається подати до суду на Джо Байдена. Усе через висловлювання колишнього віце-президента США, який у своїй промові обізвав його "сучим сином".

У Харкові почався суд у справі кривавої ДТП, через яку загинули 6 людей. Водії Олена Зайцева та Геннадій Дронов уперше зустрілися на одній лаві підсудних.