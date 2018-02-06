Випуск новин за 20:00: Вибух у Баку. Масштабна аварія в Абу-Дабі
Випуск новин 21:26, сьогодні 52 Читать новость на русском
У випуску новин за 6 лютого станом на 20:00 – у столиці Азербайджану Баку прогримів потужний вибух, а після цього спалахнула пожежа. В Абу-Дабі зіткнулися понад чотири десятки автомобілів. Постраждали щонайменше 22 людини, вони отримали травми різного ступеня важкості.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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